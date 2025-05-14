Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО – ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 14 травня 2025, 19:26
США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО – ЗМІ
фото: Getty Images

Сполучені Штати виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-25 червня.

Джерело: NOS із посиланням на неназвані джерела в Альянсі, передає "Європейська правда"

Деталі: Питання можливого запрошення Зеленського на саміт НАТО обговорюється в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу в Туреччині в середу.

Реклама:

"Джерела в НАТО повідомляють, що США заперечують проти приїзду Зеленського на саміт наступного місяця. Адміністрація президента Трампа не дуже схвалює цю ідею, частково через напружені відносини між двома лідерами", – пише NOS.

Одне з джерел сказало телеканалу, що відмова запросити Зеленського стала б "дипломатичною катастрофою для Нідерландів, яку не зміг би виправдати жоден речник".

Водночас співрозмовники NOS підкреслили, що до саміту НАТО залишилось ще шість тижнів, і ситуація може змінитись.

РЕКЛАМА:

За даними ЗМІ, столиці країн ЄС закликають Брюссель уникати будь-яких конфліктів з Дональдом Трампом до саміту НАТО в червні, щоб не зірвати захід.

А союзники по НАТО також почали формувати угоду щодо значного збільшення оборонних витрат у відповідь на вимогу президента США виділяти 5% ВВП на військові потреби.

СШАЗеленськийНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоМасштабна ліквідація наркоосередків: правоохоронці затримали організатора
У Києві за співпрацю з ворогом судитимуть звільненого з полону військового
Рубіо й Віткофф летять до Стамбула у п'ятницю
Адвокат: Олег Гладковський перебуває в Іспанії, але не є затриманим
Рада просить Зеленського присвоїти журналістці Рощиній звання Герой України
ЗМІ: В Європі затримали українців, підозрюваних у підготовці вибухових атак на замовлення РФ
Усі новини...
США
Рубіо й Віткофф летять до Стамбула у п'ятницю
Зеленський каже, що з посланцем Віткоффом у нього "щось не склалось"
Нафта торгується поблизу двотижневих максимумів на тлі митного перемир'я США та Китаю
Останні новини
20:01
Вбивцю видала пачка цигарок: у США розкрили злочин 47-річної давнини
20:00
Росія хоче інвестувати в газову інфраструктуру Малайзії
19:37
Нацбанк показав курс долара та євро на четвер 15 травня
19:26
США не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО – ЗМІ
19:24
Чому НСЗУ зупинила виплати 36 лікарням, які у них були порушення і що тепер робити пацієнтам
19:14
Великі компанії тікають зі столиці корпоративної Америки: чому приклад Tesla стає трендом
18:54
Наслідки помітні через роки: науковці розповіли, як забруднене повітря впливає на дітей
18:50
Мінфін назвав вартість ремонту арки ЧАЕС: сума відрізняється від підрахунків західних ЗМІ
18:36
У Києві госпіталізували вже 19 дітей через спалах гепатиту А
18:35
Трамп відкриває Саудівській Аравії та ОАЕ доступ до передових чипів штучного інтелекту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: