США не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО – СМИ

Соединенные Штаты выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня.

Источник: NOS со ссылкой на неназванные источники в Альянсе, передает "Европейская правда"

Детали: Вопрос о возможном приглашении Зеленского на саммит НАТО обсуждается в кулуарах встречи министров иностранных дел стран Альянса в Турции в среду.

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"Источники в НАТО сообщают, что США возражают против приезда Зеленского на саммит в следующем месяце. Администрация президента Трампа не очень одобряет эту идею, частично из-за напряженных отношений между двумя лидерами", – пишет NOS.

Один из источников сказал телеканалу, что отказ пригласить Зеленского стал бы "дипломатической катастрофой для Нидерландов, которую не смог бы оправдать ни один спикер".

В то же время собеседники NOS подчеркнули, что до саммита НАТО осталось еще шесть недель, и ситуация может измениться.

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По данным СМИ, столицы стран ЕС призывают Брюссель избегать любых конфликтов с Дональдом Трампом до саммита НАТО в июне, чтобы не сорвать мероприятие.

А союзники по НАТО также начали формировать соглашение о значительном увеличении оборонных расходов в ответ на требование президента США выделять 5% ВВП на военные нужды.