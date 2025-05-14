Зеленський призначив послом у Туреччині звільненого з полону кримського татарина

Президент Володимир Зеленський призначив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова послом України в Туреччині.

Джерело: відповідний указ №305/2025, опублікований на сайті Офісу президента 14 травня, пише "Європейська правда"

Деталі: "Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці", – ідеться в указі.

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Наріман Джелялов – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звільнений з російського полону наприкінці червня 2024 року.

Попередній посол України в Туреччині Василь Боднар був восени переведений на посаду посла в Польщі, після чого посольство в Анкарі залишилось без постійного очільника.

Призначення Джеляла Зеленський анонсував у грудні в межах великої ротації українських послів.

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