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Зеленский назначил послом в Турции освобожденного из плена крымского татарина

Олег Павлюк, Евгений КизиловСреда, 14 мая 2025, 20:51
Зеленский назначил послом в Турции освобожденного из плена крымского татарина
фото: фейсбук-страница Джеляла

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова послом Украины в Турции.

Источник: соответствующий указ №305/2025, опубликованный на сайте Офиса президента 14 мая, пишет "Европейская правда"

Детали: "Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", – говорится в указе.

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Нариман Джелялов – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный из российского плена в конце июня 2024 года.

Предыдущий посол Украины в Турции Василий Боднар был осенью переведен на должность посла в Польше, после чего посольство в Анкаре осталось без постоянного главы.

Назначение Джеляла Зеленский анонсировал в декабре в рамках большой ротации украинских послов.

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Подробности читайте в статье Дипломаты без опыта и с историей.

ТурцияУкраинадипломатические отношениякрымские татары
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