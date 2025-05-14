Росія затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині: Путіна там немає

Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.

Джерело: пресслужба Кремля

Деталі: Главою делегації назначено Володимира Мединського – помічника Путіна. Він у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російські делегації.

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Також до делегації увійшли: заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков і заступник Міністра оборони РФ Олександр Фомін.

У документі ще вказано список "експертів" для переговорів: перший заступник начальника інформації управління Генштабу РФ Олександр Зорін; заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська, директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук; заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Володимир Шевцов.

Що передувало:

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