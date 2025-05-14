Росія затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині: Путіна там немає
Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.
Джерело: пресслужба Кремля
Деталі: Главою делегації назначено Володимира Мединського – помічника Путіна. Він у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російські делегації.
Також до делегації увійшли: заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації Михайло Галузін, начальник головного управління Генштабу Збройних сил РФ Ігор Костюков і заступник Міністра оборони РФ Олександр Фомін.
У документі ще вказано список "експертів" для переговорів: перший заступник начальника інформації управління Генштабу РФ Олександр Зорін; заступниця начальника управління президента РФ з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобреєвська, директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук; заступник начальника головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії Володимир Шевцов.
Що передувало:
- Президент України Володимир Зеленський у зверненні 14 травня заявив, що очікує від РФ повідомлення про те, хто представлятиме їхню сторону на переговорах у Туреччині й тоді визначить кроки України.
- Також Зеленський повідомляв, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.