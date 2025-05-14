Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: Путина там нет

Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.

Источник: пресс-служба Кремля

Детали: Главой делегации назначен Владимир Мединский – помощник Путина. Он в 2022 году уже был председателем российской переговорной группы, когда встречались украинская и российские делегации.

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Также в делегацию вошли: заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.

В документе еще указан список "экспертов" для переговоров: первый заместитель начальника управления информации Генштаба РФ Александр Зорин; заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук; заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Владимир Шевцов.

Что предшествовало:

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