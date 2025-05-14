Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: Путина там нет
Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
Источник: пресс-служба Кремля
Детали: Главой делегации назначен Владимир Мединский – помощник Путина. Он в 2022 году уже был председателем российской переговорной группы, когда встречались украинская и российские делегации.
Также в делегацию вошли: заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.
В документе еще указан список "экспертов" для переговоров: первый заместитель начальника управления информации Генштаба РФ Александр Зорин; заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук; заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Владимир Шевцов.
Что предшествовало:
- Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 14 мая заявил, что ожидает от РФ сообщения о том, кто будет представлять их сторону на переговорах в Турции и тогда определит шаги Украины.
- Также Зеленский сообщал, что в четверг у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.