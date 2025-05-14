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Генштаб: На фронті відбулось 128 боїв, понад 50 – на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникСереда, 14 травня 2025, 23:44
Генштаб: На фронті відбулось 128 боїв, понад 50 – на Покровському напрямку
фото - західне ото нгу

Від початку доби 14 травня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень, з них 51 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 14 травня

Дослівно: "Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1156 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів".

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Деталі: На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.  

Дев’ятнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 46 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

Сьогодні на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми в районі Степового.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до наших позицій.

На Курському напрямку з початку доби відбулося вісім боїв, один з яких триває дотепер.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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