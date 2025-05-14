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Генштаб: На фронте произошло 128 боев, более 50 – на Покровском направлении

Татьяна ОлейникСреда, 14 мая 2025, 23:44
Генштаб: На фронте произошло 128 боев, более 50 – на Покровском направлении
фото - западное ото нгу

С начала суток 14 мая на фронте произошло 128 боевых столкновений, из них 51 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 14 мая

Дословно: "Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 45 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1156 дронов-камикадзе и осуществили почти четыре тысячи обстрелов".

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Детали: На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки.

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На Северском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка.

Девятнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще пять боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.

Сегодня на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло восемь боев, один из которых продолжается до сих пор.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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