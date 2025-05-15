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"95% нових людей": полк безпілотних систем Вереса вийшов на перші бойові завдання

Ольга Кириленко, Ольга Глущенко Четвер, 15 травня 2025, 01:56
95% нових людей: полк безпілотних систем Вереса вийшов на перші бойові завдання
Кирило Верес, скриншот відео 20 ОПБС К-2

Створений 20 окремий полк безпілотних систем К-2 почав виконувати перші бойові завдання і проходить "бойове злагодження" з "95% нових людей".

Джерело: реліз 20-го полку К-2, наданий "Українській правді"

Деталі: Герой України підполковник, командир 20 ОПБС Кирило Верес повідомив, що 20 окремий полк безпілотних систем К-2 проходить "бойове злагодження".

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У релізі зазначають, що полк виконує бойові завдання на лінії зіткнення. Екіпажі операторів БпЛА працюють на відтинку від Куп’янська до Сіверська.

Наразі у підрозділу є перші ураження, серед яких знищена російська піхота та техніка, зокрема артилерія.

Дослівно з релізу: "Полк уже застосовує розвідувальні та ударні БпЛА, важкі бомбери та крила. Під час виконання завдань високу ефективність показали НРК (наземні роботизовані комплекси). Полк активно розвиває та масштабує цей напрямок".

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Пряма мова Вереса: "…Можливо, значних результатів поки не видно, адже у нас 95% нових людей, яким треба пристосуватися одне до одного.

Та якби наших екіпажів не було у смузі, щонайменше на 180 москалів у світі було би більше. Вони могли би завдати втрат нашій піхоті або навіть захопити деякі населені пункти.

Я б сказав, що наразі це для нас бойове злагодження.

Кожні 20 днів ми набираємо 5-10% наших потужностей.

Люди працюють, вони показують, що вони навчаються. Робота в полку дуже відрізняється від тієї піхотної компоненти, яка у нас була. Тут інші масштаби та інші можливості, і ми рухаємося за планом".

Що передувало: У грудні УП повідомляла, що батальйон К-2 перероджується та масштабується, набирає новий окремий полк безпілотних систем.

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