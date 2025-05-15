"95% нових людей": полк безпілотних систем Вереса вийшов на перші бойові завдання
Створений 20 окремий полк безпілотних систем К-2 почав виконувати перші бойові завдання і проходить "бойове злагодження" з "95% нових людей".
Джерело: реліз 20-го полку К-2, наданий "Українській правді"
Деталі: Герой України підполковник, командир 20 ОПБС Кирило Верес повідомив, що 20 окремий полк безпілотних систем К-2 проходить "бойове злагодження".
У релізі зазначають, що полк виконує бойові завдання на лінії зіткнення. Екіпажі операторів БпЛА працюють на відтинку від Куп’янська до Сіверська.
Наразі у підрозділу є перші ураження, серед яких знищена російська піхота та техніка, зокрема артилерія.
Дослівно з релізу: "Полк уже застосовує розвідувальні та ударні БпЛА, важкі бомбери та крила. Під час виконання завдань високу ефективність показали НРК (наземні роботизовані комплекси). Полк активно розвиває та масштабує цей напрямок".
Пряма мова Вереса: "…Можливо, значних результатів поки не видно, адже у нас 95% нових людей, яким треба пристосуватися одне до одного.
Та якби наших екіпажів не було у смузі, щонайменше на 180 москалів у світі було би більше. Вони могли би завдати втрат нашій піхоті або навіть захопити деякі населені пункти.
Я б сказав, що наразі це для нас бойове злагодження.
Кожні 20 днів ми набираємо 5-10% наших потужностей.
Люди працюють, вони показують, що вони навчаються. Робота в полку дуже відрізняється від тієї піхотної компоненти, яка у нас була. Тут інші масштаби та інші можливості, і ми рухаємося за планом".
Що передувало: У грудні УП повідомляла, що батальйон К-2 перероджується та масштабується, набирає новий окремий полк безпілотних систем.
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