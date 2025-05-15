"95% новых людей": полк беспилотных систем Вереса вышел на первые боевые задачи

Созданный 20-й отдельный полк беспилотных систем К-2 начал выполнять первые боевые задачи и проходит "боевое слаживание" с "95% новых людей".

Источник: релиз 20-го полка К-2, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Герой Украины подполковник, командир 20 ОПБС Кирилл Вересс сообщил, что 20 отдельный полк беспилотных систем К-2 проходит "боевое слаживание".

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В релизе отмечают, что полк выполняет боевые задания на линии столкновения. Экипажи операторов БпЛА работают на отрезке от Купянска до Северска.

В настоящее время у подразделения есть первые поражения, среди которых уничтожена российская пехота и техника, в частности артиллерия.

Дословно из релиза: "Полк уже применяет разведывательные и ударные БпЛА, тяжелые бомберы и крылья. При выполнении задач высокую эффективность показали НРК (наземные роботизированные комплексы). Полк активно развивает и масштабирует это направление".

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Прямая речь Вереса: "…Возможно, значительных результатов пока не видно, ведь у нас 95% новых людей, которым нужно приспособиться друг к другу.

Но если бы наших экипажей не было в полосе, по меньшей мере, на 180 москалей в мире было бы больше. Они могли бы нанести урон нашей пехоте или даже захватить некоторые населенные пункты.

Я бы сказал, что сейчас это для нас боевое согласие.

Каждые 20 дней мы набираем 5-10% наших мощностей.

Люди работают, они показывают, что они учатся. Работа в полку очень отличается от той пехотной компоненты, которая у нас была. Здесь другие масштабы и другие возможности, и мы двигаемся по плану".

Что предшествовало: В декабре УП сообщала, что батальон К-2 перерождается и масштабируется, набирает новый отдельный полк беспилотных систем.

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