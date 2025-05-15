На війні загинув актор і телеведучий Максим Неліпа

На війні загинув український актор, телеведучий і військовослужбовець Максим Неліпа.

Джерело: блогерка Олена Філонова, український актор Дмитро Оскін, заступник генерального директора ФК "Динамо Київ" Максим Радуцький

Деталі: Оскін поширив скриншот допису дружини Неліпи – Тамари, яка повідомила, що її чоловік загинув 12 травня, додавши, що про його загибель "поки що мало інформації".

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Філонова у дописі зазначила: "В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа".

Радуцький написав: "Макса більше немає…" Та опублікував фото Неліпи з датами народження і загибелі.

Довідково: Максим Неліпа – український актор і телеведучий. Був зіркою КВК, ведучим популярних шоу на телебаченні. Учасник проєктів "Дизель Студіо".

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На початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 році вступив до лав Збройних сил України.