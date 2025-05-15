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На войне погиб актер и телеведущий Максим Нелипа

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 мая 2025, 03:06
На войне погиб актер и телеведущий Максим Нелипа
фото: facebook Радуцкого

На войне погиб украинский актер, телеведущий и военнослужащий Максим Нелипа.

Источник: блоггер Елена Филонова, украинский актер Дмитрий Оскин, заместитель генерального директора ФК "Динамо Киев" Максим Радуцкий

Детали: Оскин распространил скриншот сообщения жены Нелипы – Тамары, которая сообщила, что ее муж погиб 12 мая, добавив, что о его гибели "пока мало информации".

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Филонова в сообщении отметила: "В бою погиб наш коллега, телеведущий Макс Нелипа".

Радуцкий написал: "Макса больше нет…" И опубликовал фото Нелипы с датами рождения и гибели.

Справка: Максим Нелипа – украинский актер и телеведущий. Был звездой КВН, ведущим популярных шоу на телевидении.

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В начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

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