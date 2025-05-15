На Івано-Франківщині та Волині пролунали вибухи

Вранці в четвер, 15 травня, в Івано-Франківській області та в Луцьку на Волині під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювала ППО.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне. Івано-Франківськ", мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, мер Луцька Ігор Поліщук

Деталі: За повідомленням, на Івано-Франківщині чутно звуки вибухів.

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Марцінків повідомив про роботу ППО.

Повітряну тривогу на Івано-Франківщині оголосили о 4:41 через загрозу російських ударних безпілотників.

О 5:32; 5:47; 5:52 "Суспільне. Івано-Франківськ" повідомило про повторні вибухи.

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Оновлено: О 6:01 Поліщук повідомив про вибухи в Луцьку, в місті було чути роботу ППО.

О 6:12 Поліщук повідомив, що "ще один БПЛА долітає до Луцька". Після повідомлення мера пролунала серія вибухів.