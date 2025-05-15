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В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, работает ПВО

Ольга ГлущенкоЧетверг, 15 мая 2025, 05:28
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, работает ПВО
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

Утром в четверг, 15 мая, в Ивано-Франковской области во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов, работала ПВО.

Источник: общественное вещание "Суспільне. Ивано-Франковск", мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Детали: По сообщению, в Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов.

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Марцинкив сообщил о работе ПВО.

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 4:41 из-за угрозы российских ударных беспилотников.

В 5:32 и 5:47 "Суспільне. Ивано-Франковск" сообщило о повторных взрывах.

Ивано-Франковская областьбеспилотникивзрывПВО
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