В Ивано-Франковской области прогремели взрывы, работает ПВО

Утром в четверг, 15 мая, в Ивано-Франковской области во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов, работала ПВО.

Источник: общественное вещание "Суспільне. Ивано-Франковск", мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив

Детали: По сообщению, в Ивано-Франковской области слышны звуки взрывов.

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Марцинкив сообщил о работе ПВО.

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области объявили в 4:41 из-за угрозы российских ударных беспилотников.

В 5:32 и 5:47 "Суспільне. Ивано-Франковск" сообщило о повторных взрывах.