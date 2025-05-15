У день народження Трампа і армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків Abrams – ЗМІ

У рамках святкування дня народження президента США Дональда Трампа і 250-річчя армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків – це коштуватиме від 25 до 45 мільйонів доларів.

Джерело: Reuters з посиланням на американських чиновників

Деталі: Агентство нагадує, що різні види збройних сил США пишаються своєю історією і святкуванням ювілеїв, які називаються днями народження, по всій території Сполучених Штатів і на базах по всьому світу.

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Армія США вже давно планувала перекинути війська і техніку на Національну алею Вашингтоні 14 червня в рамках святкування своєї річниці. Тепер у плани входить також і парад, оскільки цей день збігається з 79-м днем народження Трампа.

Два американські чиновники повідомили Reuters на умовах анонімності, що остаточна вартість цього може становити до 45 мільйонів доларів.

Один з них сказав, що в цю суму входить на кілька мільйонів доларів більше, ніж було б без параду.

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Чиновник додав, що армія планує відправити на святкування близько двох десятків танків M1 Abrams.

Останні оцінки чиновників не включають витрати, які доведеться понести місту Вашингтону, такі як прибирання сміття або ремонт доріг, пошкоджених важкими танками.

Reuters раніше повідомляло, що за планом до Вашингтона прибудуть понад 6 500 військових, близько 150 транспортних засобів і 50 літаків.

Критики назвали такий парад авторитарною демонстрацією влади, яка є марнотратством, особливо на тлі того, що Трамп скорочує витрати в усьому федеральному уряді.

Передісторія: