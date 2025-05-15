В день рождения Трампа по Вашингтону проедут 25 танков Abrams – СМИ

В рамках празднования дня рождения президента США Дональда Трампа и 250-летия армии США по Вашингтону проедут 25 танков – это будет стоить от 25 до 45 миллионов долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на американских чиновников

Детали: Агентство напоминает, что различные виды вооруженных сил США гордятся своей историей и празднованием юбилеев, которые называются днями рождения, по всей территории Соединенных Штатов и на базах по всему миру.

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Армия США уже давно планировала перебросить войска и технику на Национальную аллею Вашингтона 14 июня в рамках празднования своей годовщины. Теперь в планы входит также и парад, поскольку этот день совпадает с 79-м днем рождения Трампа.

Два американских чиновника сообщили Reuters на условиях анонимности, что окончательная стоимость этого может составлять до 45 миллионов долларов.

Один из них сказал, что в эту сумму входит на несколько миллионов долларов больше, чем было бы без парада.

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Чиновник добавил, что армия планирует отправить на празднование около двух десятков танков M1 Abrams.

Последние оценки чиновников не включают расходы, которые придется понести городу Вашингтону, такие как уборка мусора или ремонт дорог, поврежденных тяжелыми танками.

Reuters ранее сообщало, что по плану в Вашингтон прибудут более 6 500 военных, около 150 транспортных средств и 50 самолетов.

Критики назвали такой парад авторитарной демонстрацией власти, которая является расточительством, особенно на фоне того, что Трамп сокращает расходы во всем федеральном правительстве.

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