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Втрати РФ перевищили 970 тисяч у живій силі – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 15 травня 2025, 07:48
Втрати РФ перевищили 970 тисяч у живій силі – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 220 окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ відмінусували понад 970 тисяч загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 970 590 (+1 220) осіб,
  • танків – 10 812 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 22 514 (+13) од,
  • артилерійських систем – 27 872 (+45) од,
  • РСЗВ – 1 384 (+2) од,
  • засобів ППО – 1 166 (+1) од,
  • гелікоптерів – 336 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 000 (+140) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48 547 (+165) од,
  • спеціальної техніки – 3 892 (+8) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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