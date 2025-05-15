Втрати РФ перевищили 970 тисяч у живій силі – Генштаб
Четвер, 15 травня 2025, 07:48
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 220 окупантів, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ відмінусували понад 970 тисяч загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 970 590 (+1 220) осіб,
- танків – 10 812 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 22 514 (+13) од,
- артилерійських систем – 27 872 (+45) од,
- РСЗВ – 1 384 (+2) од,
- засобів ППО – 1 166 (+1) од,
- гелікоптерів – 336 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36 000 (+140) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48 547 (+165) од,
- спеціальної техніки – 3 892 (+8) од.
Дані уточнюються.