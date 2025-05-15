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Потери РФ превысили 970 тысяч в живой силе – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 15 мая 2025, 07:48
Потери РФ превысили 970 тысяч в живой силе – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 220 оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения России ВСУ отминусовали более 970 тысяч захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 970 590 (+1 220) человек,
  • танков – 10 812 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 514 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 27 872 (+45) ед,
  • РСЗО – 1 384 (+2) ед,
  • средств ПВО – 1 166 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 000 (+140) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 48 547 (+165) ед,
  • специальной техники – 3 892 (+8) ед.

Данные уточняются.

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