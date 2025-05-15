Потери РФ превысили 970 тысяч в живой силе – Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 220 оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения России ВСУ отминусовали более 970 тысяч захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 970 590 (+1 220) человек,

танков – 10 812 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 22 514 (+13) ед,

артиллерийских систем – 27 872 (+45) ед,

РСЗО – 1 384 (+2) ед,

средств ПВО – 1 166 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 000 (+140) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 48 547 (+165) ед,

специальной техники – 3 892 (+8) ед.

Данные уточняются.