Потери РФ превысили 970 тысяч в живой силе – Генштаб
Четверг, 15 мая 2025, 07:48
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 220 оккупантов, всего с начала полномасштабного вторжения России ВСУ отминусовали более 970 тысяч захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 970 590 (+1 220) человек,
- танков – 10 812 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 22 514 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 27 872 (+45) ед,
- РСЗО – 1 384 (+2) ед,
- средств ПВО – 1 166 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36 000 (+140) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 547 (+165) ед,
- специальной техники – 3 892 (+8) ед.
Данные уточняются.