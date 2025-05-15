Окупанти гатили по Сумщині і Дніпропетровщині: вирували пожежі, є руйнування

Російські загарбники атакували Сумську та Дніпропетровську області – на місці влучать вирували пожежі, пошкоджені підприємства, житлові будинки, дитсадок, магазини та авто.

Джерело: Сумська ОВА та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram, місцеве видання Кордон.Медіа та ДСНС в Facebook

Дослівно Сумська ОВА: "Вночі росіяни масовано атакували село на території Сумської громади. Ворог спрямував по цивільній інфраструктурі близько 10 ударних БпЛА. На місці влучань зайнялася пожежа, там із ночі працюють підрозділи ДСНС".

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Деталі: За попередніми даними, минулося без постраждалих.

За даними Кордон.Медіа, внаслідок масованої атаки по Великій Чернеччині Сумської громади пошкоджено 3 підприємств.

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Фото ДСНС

Одне з них – це виробництво з переробки пуху та пера. Там згоріли склади, обладнання та сировина.

Фото ДСНС

Також били загарбники по Дніпропетровщині. Увечері 14 травня з РСЗВ обстріляли Межівську громаду Синельниківського району, а вночі поцілили по ній безпілотником.



"Частково зруйнований будинок культури. Пожежу, що там виникла, рятувальники загасили. Пошкоджені з десяток приватних будинків, магазини, авто", – повідомив Лисак.

Фото з telegram сергія Лисака

Били окупанти і по Нікопольському району. Застосували БпЛА та артилерію. Зокрема, тероризували Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади – там понівечені багатоповерхівка і дитсадок.