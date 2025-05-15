Оккупанты били по Сумщине и Днепропетровщине: бушует пожар, есть разрушения

Российские захватчики атаковали Сумскую и Днепропетровскую области – на месте попадания бушует пожар, повреждены жилые дома, детсад, магазины и авто.

Источник: Сумская ОВА и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Дословно Сумская ОВА: "Ночью россияне массированно атаковали село на территории Сумской общины. Враг направил по гражданской инфраструктуре около 10 ударных БпЛА. На месте попаданий загорелся пожар, там с ночи работают подразделения ГСЧС".

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Детали: По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также били захватчики по Днепропетровской области. Вечером 14 мая из РСЗО обстреляли Межевскую общину Синельниковского района, а ночью попали по ней беспилотником.

"Частично разрушен дом культуры. Пожар, который там возник, спасатели потушили. Повреждены с десяток частных домов, магазины, авто", – сообщил Лысак.

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Били оккупанты и по Никопольскому району. Применили БпЛА и артиллерию. В частности, терроризировали Никополь, Марганецкую и Мировскую общины – там повреждены многоэтажка и детсад.