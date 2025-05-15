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Росіяни штурмують Покровський напрямок, за добу відбито 74 атаки – Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 травня 2025, 08:17
Росіяни штурмують Покровський напрямок, за добу відбито 74 атаки – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень, найактивніше російські загарбники штурмують Покровський напрямок, на Лиманському і Новопавлівському напрямках загалом відбулося 50 боїв.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника неподалік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, противник п’ять разів атакував позиції наших військ.

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На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 74 штурмових та наступальних дії агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми у районі Степового.

На Придніпровському напрямку зупинено одну спробу  просування уперед підрозділу противника.

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 210 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - з реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

російсько-українська війнаЗбройні сили
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