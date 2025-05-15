Россияне штурмуют Покровское направление, за сутки отражено 74 атаки – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 168 боевых столкновений, активнее всего российские захватчики штурмуют Покровское направление, на Лиманском и Новопавловском направлениях в целом произошло 50 боев.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

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На Купянском направлении за сутки состоялась одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодязи, Ямполовка, Редкодуб и в направлении Григорьевки.

На Северском направлении, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, противник пять раз атаковал позиции наших войск.

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На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григорьевка, Белая Гора и Курдюмовка.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 74 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 26 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Багатир, Новополь, Бурлацкое и Свободное Поле.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного.

На Приднепровском направлении остановлена одна попытка продвижения вперед подразделения противника.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил шесть управляемых бомб, совершил 210 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.