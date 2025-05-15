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Росіяни атакували з дрона авто з гуманітарною допомогою на Херсонщині: поранено водія

Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 травня 2025, 09:02
Росіяни атакували з дрона авто з гуманітарною допомогою на Херсонщині: поранено водія
фото: Getty Images

У середу ввечері в Херсонській області російські загарбники з безпілотника атакували автомобіль, який віз гуманітарну допомогу, внаслідок чого був поранений водій.

Джерело: Херсонська облпрокуратура у Telegram, голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "За даними слідства, 14 травня 2025 року близько 21:50 військові рф атакували дроном автівку, котра везла гуманітарну допомогу у Бериславському районі".

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Деталі: Внаслідок скидання вибухівки постраждав 48-річний водій. Його госпіталізовано.

Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими ЗС РФ.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 34 населених пункти Херсонської області  та місто Херсон.

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Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12  приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Херсонська областьросійсько-українська війнажертви
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