Россияне атаковали с дрона авто с гуманитарной помощью на Херсонщине: ранен водитель

В среду вечером в Херсонской области российские захватчики с беспилотника атаковали автомобиль, который вез гуманитарную помощь, в результате чего был ранен водитель.

Источник: Херсонская облпрокуратура в Telegram, председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "По данным следствия, 14 мая 2025 года около 21:50 военные рф атаковали дроном машину, которая везла гуманитарную помощь в Бериславском районе".

Реклама:

Детали: В результате сброса взрывчатки пострадал 48-летний водитель. Он госпитализирован.

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными ВС РФ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 34 населенных пункта Херсонской области и город Херсон.

РЕКЛАМА:

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.