Россияне атаковали с дрона авто с гуманитарной помощью на Херсонщине: ранен водитель
В среду вечером в Херсонской области российские захватчики с беспилотника атаковали автомобиль, который вез гуманитарную помощь, в результате чего был ранен водитель.
Источник: Херсонская облпрокуратура в Telegram, председатель ОВА Александр Прокудин в Telegram
Дословно: "По данным следствия, 14 мая 2025 года около 21:50 военные рф атаковали дроном машину, которая везла гуманитарную помощь в Бериславском районе".
Детали: В результате сброса взрывчатки пострадал 48-летний водитель. Он госпитализирован.
Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военными ВС РФ.
За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 34 населенных пункта Херсонской области и город Херсон.
Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.
Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.