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Трамп: Можу приїхати в Стамбул в п’ятницю  

Христина Бондарєва, Ірина БалачукЧетвер, 15 травня 2025, 10:52
Трамп: Можу приїхати в Стамбул в п’ятницю  
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приїхати в Стамбул у п’ятницю, 16 травня, для переговорів про російсько-українську війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецький телеканал NTV

Пряма мова Трампа: "Я сказав, що, якщо я не поїду, Путін не приїде, і я мав рацію. Якщо буде потрібно, я можу поїхати до Стамбула в п'ятницю".

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Деталі: Таку заяву президент США зробив у столиці Катару Досі перед тим, як залишити країну в рамках свого близькосхідного турне.

Вона пролунала на тлі спекуляцій щодо участі Трампа у переговорах між Україною і Росією в Стамбулі.

Передісторія:

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  • Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає. 
  • Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп також не поїде до Туреччини, хоча раніше заявляв, що "розмірковує" про візит до Туреччини, якщо туди поїде й Путін.
  • Президент Володимир Зеленський 15 травня повинен зустрітися в Анкарі з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше Зеленський говорив, що готовий приїхати у Стамбул, якщо туди прибуде Путін.

ТрампТуреччинаРосіяУкраїна
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