Трамп: Можу приїхати в Стамбул в п’ятницю  

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий приїхати в Стамбул у п’ятницю, 16 травня, для переговорів про російсько-українську війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецький телеканал NTV

Пряма мова Трампа: "Я сказав, що, якщо я не поїду, Путін не приїде, і я мав рацію. Якщо буде потрібно, я можу поїхати до Стамбула в п'ятницю".

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Деталі: Таку заяву президент США зробив у столиці Катару Досі перед тим, як залишити країну в рамках свого близькосхідного турне.

Вона пролунала на тлі спекуляцій щодо участі Трампа у переговорах між Україною і Росією в Стамбулі.

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