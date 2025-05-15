Трамп: Могу приехать в Стамбул в пятницу 

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул в пятницу, 16 мая, для переговоров о российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкий телеканал NTV

Прямая речь Трампа: "Я сказал, что, если я не поеду, Путин не приедет, и я был прав. Если потребуется, я могу поехать в Стамбул в пятницу".

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Детали: Такое заявление президент США сделал в столице Катара Дохе перед тем, как покинуть страну в рамках своего ближневосточного турне.

Оно прозвучало на фоне спекуляций относительно участия Трампа в переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

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