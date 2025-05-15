Трамп: Могу приехать в Стамбул в пятницу
Четверг, 15 мая 2025, 10:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул в пятницу, 16 мая, для переговоров о российско-украинской войне.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкий телеканал NTV
Прямая речь Трампа: "Я сказал, что, если я не поеду, Путин не приедет, и я был прав. Если потребуется, я могу поехать в Стамбул в пятницу".
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Детали: Такое заявление президент США сделал в столице Катара Дохе перед тем, как покинуть страну в рамках своего ближневосточного турне.
Оно прозвучало на фоне спекуляций относительно участия Трампа в переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.
Предыстория:
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- Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
- Накануне СМИ сообщали, что Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.
- Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.