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Трамп: Могу приехать в Стамбул в пятницу 

Кристина Бондарева, Ирина БалачукЧетверг, 15 мая 2025, 10:52
Трамп: Могу приехать в Стамбул в пятницу 
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул в пятницу, 16 мая, для переговоров о российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на турецкий телеканал NTV

Прямая речь Трампа: "Я сказал, что, если я не поеду, Путин не приедет, и я был прав. Если потребуется, я могу поехать в Стамбул в пятницу".

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Детали: Такое заявление президент США сделал в столице Катара Дохе перед тем, как покинуть страну в рамках своего ближневосточного турне.

Оно прозвучало на фоне спекуляций относительно участия Трампа в переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

Предыстория:

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  • Глава Кремля Владимир Путин поздно вечером 14 мая утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Турции 15 мая. Самого Путина в списке нет.
  • Накануне СМИ сообщали, что Трамп также не поедет в Турцию, хотя ранее заявлял, что "размышляет" о визите в Турцию, если туда поедет и Путин.
  • Президент Владимир Зеленский в четверг должен встретиться в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее Зеленский говорил, что готов приехать в Стамбул, если туда прибудет Путин.

ТрампТурцияРосcияУкраина
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