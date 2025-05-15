Подальші кроки щодо переговорів з РФ визначать після зустрічі Зеленського і Ердогана – ЗМІ

Подальші кроки щодо переговорів України з делегацією Росії у Туреччині визначать після зустрічі президента Володимир Зеленський з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерело, обізнане з ходом візиту українського президента до Туреччини, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника "Суспільного", "подальші кроки щодо перемовин з російською делегацією будуть ухвалені після зустрічі Зеленського з Ердоганом".

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Наразі Україна публічно не оголошувала свій склад делегації на переговорах з РФ.

Президент Зеленський раніше анонсував свою зустріч з Ердоганом у четвер в Анкарі.

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