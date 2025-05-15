Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Подальші кроки щодо переговорів з РФ визначать після зустрічі Зеленського і Ердогана – ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 травня 2025, 11:28
Подальші кроки щодо переговорів з РФ визначать після зустрічі Зеленського і Ердогана – ЗМІ
фото: Володимир Зеленський, Реджеп Таїп Ердоган, фото: Getty Images

Подальші кроки щодо переговорів України з делегацією Росії у Туреччині визначать після зустрічі президента Володимир Зеленський з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерело, обізнане з ходом візиту українського президента до Туреччини, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника "Суспільного", "подальші кроки щодо перемовин з російською делегацією будуть ухвалені після зустрічі Зеленського з Ердоганом".

Реклама:

Наразі Україна публічно не оголошувала свій склад делегації на переговорах з РФ.

Президент Зеленський раніше анонсував свою зустріч з Ердоганом у четвер в Анкарі.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 14 травня лідер РФ Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.
  • Російську делегацію очолить помічник очільника Росії Владімір Мединський.
  • Український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
  • Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.

ЗеленськийЕрдоганпереговориТуреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗеленський прибув в Анкару і оцінив делегацію росіян
Україна на переговорах у Туреччині готова говорити про 30-денне припинення вогню – ЗМІ
оновленоНа війні загинув актор і телеведучий Максим Неліпа
Росія затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині: Путіна там немає
ДТП з кортежем Ярославського: У Харкові суд виніс вирок у справі щодо приховування злочину
WP: Зеленський був готовий відмовитись від перемовин у Стамбулі, але США і Європа переконали його
Усі новини...
Зеленський
Стало відомо, хто поїхав до Туреччини від України – ЗМІ
WP: Зеленський був готовий відмовитись від перемовин у Стамбулі, але США і Європа переконали його
Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді визначу, які кроки варто робити Україні
Останні новини
15:05
За перші три місяці 2025 року в Україні суттєво зросла захворюваність на кір: двоє дітей померли
15:03
Рубль виріс до максимуму за два роки на тлі переговорів в Туреччині
14:59
Рютте: Путін проігнорував можливість переговорів із Зеленським у Стамбулі
14:36
РФ вдень вдарила з артилерії по Херсону, загинула жінка – прокуратура
14:33
"Небо наше. Море наше": "Укрпошта" випустила марку на честь збиття Су-30 морськими дронами MAGURA
14:18
Європа дешевша: США вперше лідирують на ринку єврооблігацій
13:58
У США попередили про підготовку Росії до нового наступу – CNN
13:43
Прифронтовий Марганець, який обстрілюють з артилерії, замовив зупинки зі скла
13:35
Бех-Романчук тимчасово відсторонили від змагань через провалену допінг-пробу
13:28
"Копія" Великої хартії вольностей, яка зберігається у Гарварді, виявилася оригіналом 1300 року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: