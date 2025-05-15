Подальші кроки щодо переговорів з РФ визначать після зустрічі Зеленського і Ердогана – ЗМІ
Четвер, 15 травня 2025, 11:28
Подальші кроки щодо переговорів України з делегацією Росії у Туреччині визначать після зустрічі президента Володимир Зеленський з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на джерело, обізнане з ходом візиту українського президента до Туреччини, передає "Європейська правда"
Деталі: За словами співрозмовника "Суспільного", "подальші кроки щодо перемовин з російською делегацією будуть ухвалені після зустрічі Зеленського з Ердоганом".
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Наразі Україна публічно не оголошувала свій склад делегації на переговорах з РФ.
Президент Зеленський раніше анонсував свою зустріч з Ердоганом у четвер в Анкарі.
Передісторія:
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- 14 травня лідер РФ Владімір Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.
- Російську делегацію очолить помічник очільника Росії Владімір Мединський.
- Український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
- Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.