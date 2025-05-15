Дальнейшие шаги относительно переговоров с РФ определят после встречи Зеленского и Эрдогана – СМИ

Дальнейшие шаги по переговорам Украины с делегацией России в Турции определят после встречи президента Владимир Зеленский с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник, знакомый с ходом визита украинского президента в Турцию, передает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника "Суспільного", "дальнейшие шаги по переговорам с российской делегацией будут приняты после встречи Зеленского с Эрдоганом".

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Пока Украина публично не объявляла свой состав делегации на переговорах с РФ.

Президент Зеленский ранее анонсировал свою встречу с Эрдоганом в четверг в Анкаре.

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