Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дальнейшие шаги относительно переговоров с РФ определят после встречи Зеленского и Эрдогана – СМИ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 15 мая 2025, 11:28
Дальнейшие шаги относительно переговоров с РФ определят после встречи Зеленского и Эрдогана – СМИ
Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Getty Images

Дальнейшие шаги по переговорам Украины с делегацией России в Турции определят после встречи президента Владимир Зеленский с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник, знакомый с ходом визита украинского президента в Турцию, передает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника "Суспільного", "дальнейшие шаги по переговорам с российской делегацией будут приняты после встречи Зеленского с Эрдоганом".

Реклама:

Пока Украина публично не объявляла свой состав делегации на переговорах с РФ.

Президент Зеленский ранее анонсировал свою встречу с Эрдоганом в четверг в Анкаре.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 14 мая лидер РФ Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, куда сам не вошел.
  • Российскую делегацию возглавит помощник главы России Владимир Мединский.
  • Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.
  • Президент США Дональд Трамп говорит, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.

ЗеленскийЭрдоганпереговорыТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина на переговорах в Турции готова говорить о 30-дневном прекращении огня – СМИ
обновлено На войне погиб актер и телеведущий Максим Нелипа
Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: Путина там нет
ДТП с кортежем Ярославского: В Харькове суд вынес приговор по делу о сокрытии преступления
WP: Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, но США и Европа убедили его
Зеленский назначил послом в Турции освобожденного из плена крымского татарина
Все новости...
Зеленский
Стало известно, кто поехал в Турцию от Украины – СМИ
WP: Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, но США и Европа убедили его
Зеленский: Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда определю, какие шаги стоит делать Украине
Последние новости
12:12
Доходы России от нефти упали до минимума с 2023 года
12:00
Стало известно, кто поехал в Турцию от Украины – СМИ
11:49
В Украине запускают сеть стартап-школ для студентов: на базе каких вузов они будут работать
11:45
Суд постановил, что реклама на основе отслеживания нелегальна в ЕС
11:40
фото, видео, дополнено Оккупанты били по Сумщине и Днепропетровщине: бушевали пожары, есть разрушения
11:39
США готовят крупнейшее за десятилетие ослабление банковских требований
11:28
Дальнейшие шаги относительно переговоров с РФ определят после встречи Зеленского и Эрдогана – СМИ
11:28
Убийство в прямом эфире: в Мексике застрелили инфлюэнсершу во время стрима в TikTok
11:25
В "Дії" появились новые облигации: какова их доходность
11:06
День вышиванки: когда празднуем, что почитать и как отмечать
Все новости...
Реклама:
Реклама: