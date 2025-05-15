Дальнейшие шаги относительно переговоров с РФ определят после встречи Зеленского и Эрдогана – СМИ
Четверг, 15 мая 2025, 11:28
Дальнейшие шаги по переговорам Украины с делегацией России в Турции определят после встречи президента Владимир Зеленский с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на источник, знакомый с ходом визита украинского президента в Турцию, передает "Европейская правда"
Детали: По словам собеседника "Суспільного", "дальнейшие шаги по переговорам с российской делегацией будут приняты после встречи Зеленского с Эрдоганом".
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Пока Украина публично не объявляла свой состав делегации на переговорах с РФ.
Президент Зеленский ранее анонсировал свою встречу с Эрдоганом в четверг в Анкаре.
Предыстория:
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- 14 мая лидер РФ Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, куда сам не вошел.
- Российскую делегацию возглавит помощник главы России Владимир Мединский.
- Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.
- Президент США Дональд Трамп говорит, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.