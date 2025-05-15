Зеленський прибув в Анкару і оцінив делегацію росіян
Президент Володимир Зеленський прибув у Туреччину на переговори із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом та представниками Кремля. За словами Зеленського, Україна прилетіла на переговори на високому рівні, але новини з Москви про склад делегації свідчать про те, що РФ підготувалась до перемовин на "бутафорському рівні".
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Були сигнали про прямі перемовини. Українська сторона підтвердила їх і сьогодні (15 травня - ред.) саме тут в Анкарі. Що стосується нашого рівня, то делегація у нас на найвищому рівні, Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники нашої розвідки для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть призвести до справедливого миру.
Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустріч із президентом Ердоганом із усією широкою делегацією Туреччини. Ми на контакті із американською стороною. Думаю, що вони також будуть в Туреччині на високому рівні.
Подивимось, але рівень руских поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, він більше схожий на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, і які будуть наші кроки після розмови із президентом Ердоганом... Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення".
Деталі: Зеленський додав, що у нього запланована зустріч з Ердоганом на кілька годин для "важливої розмови і важливих рішень".
Після зустрічі із Ердоганом президент України обіцяв зустрітися з пресою.
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Нагадаємо:
- 14 травня лідер РФ Володимир Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.
- Російську делегацію очолить помічник очільника Росії Володимир Мединський.
- Український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
- Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.