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Зеленський прибув в Анкару і оцінив делегацію росіян

Альона Мазуренко Четвер, 15 травня 2025, 12:32
Зеленський прибув в Анкару і оцінив делегацію росіян
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прибув у Туреччину на переговори із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом та представниками Кремля. За словами Зеленського, Україна прилетіла на переговори на високому рівні, але новини з Москви про склад делегації свідчать про те, що РФ підготувалась до перемовин на "бутафорському рівні".

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Були сигнали про прямі перемовини. Українська сторона підтвердила їх і сьогодні (15 травня - ред.) саме тут в Анкарі. Що стосується нашого рівня, то делегація у нас на найвищому рівні, Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники нашої розвідки для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть призвести до справедливого миру.

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Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустріч із президентом Ердоганом із усією широкою делегацією Туреччини. Ми на контакті із американською стороною. Думаю, що вони також будуть в Туреччині на високому рівні.

Подивимось, але рівень руских поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, він більше схожий на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, і які будуть наші кроки після розмови із президентом Ердоганом... Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення".

Деталі: Зеленський додав, що у нього запланована зустріч з Ердоганом на кілька годин для "важливої розмови і важливих рішень".

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Після зустрічі із Ердоганом президент України обіцяв зустрітися з пресою.

Доповнюється...

Нагадаємо:

  • 14 травня лідер РФ Володимир Путін затвердив склад представників Росії для участі в переговорах з Україною в Стамбулі 15 травня, до якої сам не увійшов.
  • Російську делегацію очолить помічник очільника Росії Володимир Мединський.
  • Український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.
  • Президент США Дональд Трамп каже, що готовий прибути у Стамбул у п’ятницю для переговорів про російсько-українську війну.

ЗеленськийТуреччинапереговориРосія
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