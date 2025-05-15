Зеленський прибув в Анкару і оцінив делегацію росіян

Президент Володимир Зеленський прибув у Туреччину на переговори із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом та представниками Кремля. За словами Зеленського, Україна прилетіла на переговори на високому рівні, але новини з Москви про склад делегації свідчать про те, що РФ підготувалась до перемовин на "бутафорському рівні".

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Були сигнали про прямі перемовини. Українська сторона підтвердила їх і сьогодні (15 травня - ред.) саме тут в Анкарі. Що стосується нашого рівня, то делегація у нас на найвищому рівні, Міністерство закордонних справ, мій Офіс, військові, представники нашої розвідки для того, щоб приймати будь-які рішення, які можуть призвести до справедливого миру.

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Що стосується високого рівня зустрічі, ми почнемо зустріч із президентом Ердоганом із усією широкою делегацією Туреччини. Ми на контакті із американською стороною. Думаю, що вони також будуть в Туреччині на високому рівні.

Подивимось, але рівень руских поки що мені офіційно невідомий, але з того, що ми бачимо, він більше схожий на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, і які будуть наші кроки після розмови із президентом Ердоганом... Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення".

Деталі: Зеленський додав, що у нього запланована зустріч з Ердоганом на кілька годин для "важливої розмови і важливих рішень".

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Після зустрічі із Ердоганом президент України обіцяв зустрітися з пресою.

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