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Зеленский прибыл в Анкару и оценил делегацию россиян

Алена МазуренкоЧетверг, 15 мая 2025, 12:32
Зеленский прибыл в Анкару и оценил делегацию россиян
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителями Кремля. По словам Зеленского, Украина прилетела на переговоры на высоком уровне, но новости из Москвы о составе делегации свидетельствуют о том, что РФ подготовилась к переговорам на "бутафорском уровне".

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Были сигналы о прямых переговорах. Украинская сторона подтвердила их и сегодня (15 мая - ред.) именно здесь в Анкаре. Что касается нашего уровня, то делегация у нас на самом высоком уровне, Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители нашей разведки для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к справедливому миру.

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Что касается высокого уровня встречи, мы начнем встречу с президентом Эрдоганом со всей широкой делегацией Турции. Мы на контакте с американской стороной. Думаю, что они также будут в Турции на высоком уровне.

Посмотрим, но уровень русских пока мне официально неизвестен, но из того, что мы видим, он больше похож на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом... Мы должны понимать, что за уровень российской делегации и какой у них мандат, способны ли они хоть что-то сами принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения".

Детали: Зеленский добавил, что у него запланирована встреча с Эрдоганом на несколько часов для "важного разговора и важных решений".

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После встречи с Эрдоганом украинский президент обещал встретиться с прессой.

Напомним:

  • 14 мая лидер РФ Владимир Путин утвердил состав представителей России для участия в переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая, куда сам не вошел.
  • Российскую делегацию возглавит помощник главы России Владимир Мединский.
  • Украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.
  • Президент США Дональд Трамп говорит, что готов прибыть в Стамбул в пятницу для переговоров о российско-украинской войне.

ЗеленскийТурцияпереговорыРосcия
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