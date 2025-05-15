Зеленский прибыл в Анкару и оценил делегацию россиян

Президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и представителями Кремля. По словам Зеленского, Украина прилетела на переговоры на высоком уровне, но новости из Москвы о составе делегации свидетельствуют о том, что РФ подготовилась к переговорам на "бутафорском уровне".

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Были сигналы о прямых переговорах. Украинская сторона подтвердила их и сегодня (15 мая - ред.) именно здесь в Анкаре. Что касается нашего уровня, то делегация у нас на самом высоком уровне, Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители нашей разведки для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к справедливому миру.

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Что касается высокого уровня встречи, мы начнем встречу с президентом Эрдоганом со всей широкой делегацией Турции. Мы на контакте с американской стороной. Думаю, что они также будут в Турции на высоком уровне.

Посмотрим, но уровень русских пока мне официально неизвестен, но из того, что мы видим, он больше похож на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, и какие будут наши шаги после разговора с президентом Эрдоганом... Мы должны понимать, что за уровень российской делегации и какой у них мандат, способны ли они хоть что-то сами принимать. Потому что нам всем известно, кто в России принимает решения".

Детали: Зеленский добавил, что у него запланирована встреча с Эрдоганом на несколько часов для "важного разговора и важных решений".

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После встречи с Эрдоганом украинский президент обещал встретиться с прессой.

Напомним: