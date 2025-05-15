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У США попередили про підготовку Росії до нового наступу – CNN

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 15 травня 2025, 13:58
У США попередили про підготовку Росії до нового наступу – CNN
фото: Getty Images

Мовник CNN з посиланням на двох американських посадовців, обізнаних з останніми оцінками США, повідомив, що Росія зосереджує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Перший американський посадовець повідомив, що російські командири "прагнуть сформувати великі сили", заявив перший американський посадовець. Він додав, що ймовірний наступ буде спрямований на захоплення подальших територій на сході України.

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"Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть", – заявив другий американський посадовець.

За оцінками США, значною мірою саме українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людських ресурсах як на сході України, так і в російській Курській області, де українські війська все ще утримують свої позиції.

Водночас, Україна страждає від значної нестачі людських ресурсів на полі бою, і Росія також має свої власні проблеми з накопиченням бажаних сил.

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Разом з тим, перший співрозмовник повідомив CNN, що немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити кількість своїх військ в Україні після втрати тисяч своїх солдатів у боях.

Однак вже кілька тижнів поспіль оцінки США показують, що військові цілі Росії, включаючи захоплення подальшої території України, практично не змінилися, незважаючи на заклики адміністрації Дональда Трампа до Кремля дотримуватися 30-денного перемир'я і розпочати реальні мирні переговори.

Передісторія:

  • CNN раніше повідомляв, що протягом кількох тижнів українські війська спостерігають, як Росія перекидає значну кількість військ і техніки на позиції, розташовані лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту.
  • Ця новина надійшла у той час, як українські та російські офіційні особи готуються до можливої зустрічі в Туреччині.
  • Утім, джерело в МЗС Туреччини повідомило, що наразі не призначено жодної зустрічі між Росією та Україною у відповідь на заяви РФ про те, що переговори були призначені на ранок 15 травня, а потім перенесені на післяобідній час.
  • Натомість президент України Володимир Зеленський після приземлення в аеропорту Анкари в четвер зазначив, що рішення про подальші кроки щодо переговорів буде ухвалене після розмови з президентом Туреччини Ердоганом. 

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