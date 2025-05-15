У США попередили про підготовку Росії до нового наступу – CNN

Мовник CNN з посиланням на двох американських посадовців, обізнаних з останніми оцінками США, повідомив, що Росія зосереджує сили на лінії фронту для можливого нового наступу з метою захоплення додаткових територій України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Перший американський посадовець повідомив, що російські командири "прагнуть сформувати великі сили", заявив перший американський посадовець. Він додав, що ймовірний наступ буде спрямований на захоплення подальших територій на сході України.

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"Путін спробує захопити всі території, які зможе, аж до околиць Києва. Росіяни докладуть усіх зусиль, щоб отримати все, що зможуть", – заявив другий американський посадовець.

За оцінками США, значною мірою саме українські безпілотні літальні апарати та ефективність мінних полів стримують Росію, незважаючи на її значну перевагу в людських ресурсах як на сході України, так і в російській Курській області, де українські війська все ще утримують свої позиції.

Водночас, Україна страждає від значної нестачі людських ресурсів на полі бою, і Росія також має свої власні проблеми з накопиченням бажаних сил.

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Разом з тим, перший співрозмовник повідомив CNN, що немає жодних ознак того, що Північна Корея наразі здатна значно збільшити кількість своїх військ в Україні після втрати тисяч своїх солдатів у боях.

Однак вже кілька тижнів поспіль оцінки США показують, що військові цілі Росії, включаючи захоплення подальшої території України, практично не змінилися, незважаючи на заклики адміністрації Дональда Трампа до Кремля дотримуватися 30-денного перемир'я і розпочати реальні мирні переговори.

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