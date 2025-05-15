В США предупредили о подготовке России к новому наступлению – CNN

Вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с последними оценками США, сообщил, что Россия сосредотачивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Первый американский чиновник сообщил, что российские командиры "стремятся сформировать большие силы", заявил первый американский чиновник. Он добавил, что вероятное наступление будет направлено на захват дальнейших территорий на востоке Украины.

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"Путин попытается захватить все территории, которые сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить все, что смогут", - заявил второй американский чиновник.

По оценкам США, в значительной степени именно украинские беспилотные летательные аппараты и эффективность минных полей сдерживают Россию, несмотря на ее значительное преимущество в человеческих ресурсах как на востоке Украины, так и в российской Курской области, где украинские войска все еще удерживают свои позиции.

В то же время, Украина страдает от значительной нехватки людских ресурсов на поле боя, и Россия также имеет свои собственные проблемы с накоплением желаемых сил.

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Вместе с тем, первый собеседник сообщил CNN, что нет никаких признаков того, что Северная Корея в настоящее время способна значительно увеличить количество своих войск в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

Однако уже несколько недель подряд оценки США показывают, что военные цели России, включая захват дальнейшей территории Украины, практически не изменились, несмотря на призывы администрации Дональда Трампа к Кремлю соблюдать 30-дневное перемирие и начать реальные мирные переговоры.

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