Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США предупредили о подготовке России к новому наступлению – CNN

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 15 мая 2025, 13:58
В США предупредили о подготовке России к новому наступлению – CNN
фото: Getty Images

Вещатель CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с последними оценками США, сообщил, что Россия сосредотачивает силы на линии фронта для возможного нового наступления с целью захвата дополнительных территорий Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Первый американский чиновник сообщил, что российские командиры "стремятся сформировать большие силы", заявил первый американский чиновник. Он добавил, что вероятное наступление будет направлено на захват дальнейших территорий на востоке Украины.

Реклама:

"Путин попытается захватить все территории, которые сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить все, что смогут", - заявил второй американский чиновник.

По оценкам США, в значительной степени именно украинские беспилотные летательные аппараты и эффективность минных полей сдерживают Россию, несмотря на ее значительное преимущество в человеческих ресурсах как на востоке Украины, так и в российской Курской области, где украинские войска все еще удерживают свои позиции.

В то же время, Украина страдает от значительной нехватки людских ресурсов на поле боя, и Россия также имеет свои собственные проблемы с накоплением желаемых сил.

РЕКЛАМА:

Вместе с тем, первый собеседник сообщил CNN, что нет никаких признаков того, что Северная Корея в настоящее время способна значительно увеличить количество своих войск в Украине после потери тысяч своих солдат в боях.

Однако уже несколько недель подряд оценки США показывают, что военные цели России, включая захват дальнейшей территории Украины, практически не изменились, несмотря на призывы администрации Дональда Трампа к Кремлю соблюдать 30-дневное перемирие и начать реальные мирные переговоры.

Предыстория:

  • CNN ранее сообщал, что в течение нескольких недель украинские войска наблюдают, как Россия перебрасывает значительное количество войск и техники на позиции, расположенные всего в нескольких десятках километров от линии фронта.
  • Эта новость поступила в то время, как украинские и российские официальные лица готовятся к возможной встрече в Турции.
  • Впрочем, источник в МИД Турции сообщил, что пока не назначено ни одной встречи между Россией и Украиной в ответ на заявления РФ о том, что переговоры были назначены на утро 15 мая, а затем перенесены на послеобеденное время.
  • Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский после приземления в аэропорту Анкары в четверг отметил, что решение о дальнейших шагах по переговорам будет принято после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

российско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЗеленский прибыл в Анкару и оценил делегацию россиян
Украина на переговорах в Турции готова говорить о 30-дневном прекращении огня – СМИ
обновлено На войне погиб актер и телеведущий Максим Нелипа
Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: Путина там нет
ДТП с кортежем Ярославского: В Харькове суд вынес приговор по делу о сокрытии преступления
WP: Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, но США и Европа убедили его
Все новости...
российско-украинская война
РФ днем ударила из артиллерии по Херсону, погибла женщина - прокуратура
CNN: в МИД Турции говорят, что пока нет запланированной встречи между Украиной и РФ
ЗАЭС уже больше недели зависит от одной линии электропередач - МАГАТЭ
Последние новости
15:05
За первые три месяца 2025 года в Украине существенно возросла заболеваемость корью: двое детей умерли
15:03
Рубль вырос до максимума за два года на фоне переговоров в Турции
14:59
Рютте: Путин проигнорировал возможность переговоров с Зеленским в Стамбуле
14:36
РФ днем ударила из артиллерии по Херсону, погибла женщина - прокуратура
14:33
"Небо наше. Море наше": "Укрпочта" выпустила марку в честь сбития Су-30 морскими дронами MAGURA
14:18
Европа дешевле: США впервые лидируют на рынке еврооблигаций
13:58
В США предупредили о подготовке России к новому наступлению – CNN
13:43
Прифронтовой Марганец, который обстреливают из артиллерии, заказал остановки из стекла
13:35
Бех-Романчук временно отстранили от соревнований из-за проваленной допинг-пробы
13:28
"Копия" хранящейся в Гарварде Великой хартии вольностей оказалась оригиналом 1300 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: