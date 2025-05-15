РФ вдень вдарила з артилерії по Херсону, загинула жінка – прокуратура

У четвер вдень російські загарбники вдарили з артилерії по Херсону, у результаті чого загинула жінка.

Джерело: Херсонська облпрокуратура у Telegram

Деталі: За даними слідства, росіяни нанесли артилерійський удар по місту близько 12.50.

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Повідомляється, що внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, отримала 49 - річна жінка.

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Що було раніше: Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 34 населених пункти Херсонської області та місто Херсон.

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Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.