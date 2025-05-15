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РФ днем ударила из артиллерии по Херсону, погибла женщина - прокуратура

Станислав ПогориловЧетверг, 15 мая 2025, 14:36
РФ днем ударила из артиллерии по Херсону, погибла женщина - прокуратура
фото: Херсонська ОВА

В четверг днем российские захватчики ударили из артиллерии по Херсону, в результате чего погибла женщина.

Источник: Херсонская облпрокуратура в Telegram

Детали: По данным следствия, россияне нанесли артиллерийский удар по городу около 12.50.

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Сообщается, что в результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 49 - летняя женщина.

Знать больше: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

Что предшествовало: За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 34 населенных пункта Херсонской области и город Херсон.

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Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

Херсонроссийско-украинская войнажертвы
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