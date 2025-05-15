Bloomberg: США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО

США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО в рамках врегулювання війни в Україні.

Джерело: агентство Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Агентство нагадує, що Москва досі ухиляється від пропозиції США про припинення вогню, яка передбачала б замороження конфлікту, визнання США Кримського півострова як російського, а також скасування санкцій США.

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Водночас, Сполучені Штати нібито підготували нову ідею, яка могла б зацікавити РФ.

"З того часу США додали до пропозиції нові деталі, зокрема пропозицію відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО-Росія, як повідомило джерело, ознайомлене з питанням, побажавши залишитися анонімним", – йдеться у публікації агентства.

Рада НАТО-Росія – орган, створений після Холодної війни для двостороннього партнерства з питань безпеки – фактично припинила свою діяльність після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

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Останнє засідання Ради відбулося 12 січня 2022 року в Брюсселі. На ньому обговорювали питання вимог РФ щодо "гарантій безпеки", які країни-члени НАТО відхилили.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у НАТО призупинили обговорення щодо переосмислення своїх відносин з Росією, поки США ведуть переговори про врегулювання війни в Україні.

Разом з тим, за даними преси, США начебто виступають проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі 24-25 червня.