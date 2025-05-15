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Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоЧетверг, 15 мая 2025, 15:28
Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО
ФОТО: GETTY IMAGES

США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках урегулирования войны в Украине.

Источник: Bloomberg, "Европейская правда"

Детали: Агентство напоминает, что Москва до сих пор уклоняется от предложения США о прекращении огня, которое предусматривало бы замораживание конфликта, признание США Крымского полуострова как российского, а также отмену санкций США.

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В то же время, Соединенные Штаты якобы подготовили новую идею, которая могла бы заинтересовать РФ.

"С тех пор США добавили в предложение новые детали, в частности предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО-Россия, как сообщил источник, знакомый с вопросом, пожелавший остаться анонимным", – говорится в публикации агентства.

Совет НАТО-Россия – орган, созданный после Холодной войны для двустороннего партнерства по вопросам безопасности – фактически прекратил свою деятельность после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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Последнее заседание Совета состоялось 12 января 2022 года в Брюсселе. На нем обсуждались вопросы требований РФ о "гарантиях безопасности", которые страны-члены НАТО отклонили.

Ранее СМИ сообщали, что в НАТО приостановили обсуждение переосмысления своих отношений с Россией, пока США ведут переговоры об урегулировании войны в Украине.

Вместе с тем, по данным прессы, США якобы выступают против приглашения Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге 24-25 июня.

НАТОРосcияСША
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