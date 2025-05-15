Росія о п'ятій вечора планує ракетні удари по центру Сум – ОВА

Російські війська мають намір завдати кілька ракетних ударів по центру Сум близько п'ятої години вечора у четвер.

Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережах

Пряма мова: "Щодо загрози ракетного удару по Сумській громаді. За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:

Реклама:

Привокзальна площа, 7 і 9

проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00)".

Деталі: Григоров закликав мешканців міста, які перебувають поблизу зазначених адрес, "негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце".