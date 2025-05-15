Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія о п'ятій вечора планує ракетні удари по центру Сум – ОВА

Євген КізіловЧетвер, 15 травня 2025, 16:14
Росія о п'ятій вечора планує ракетні удари по центру Сум – ОВА
фотоколаж: Getty Images

Російські війська мають намір завдати кілька ракетних ударів по центру Сум близько п'ятої години вечора у четвер.

Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережах

Пряма мова: "Щодо загрози ракетного удару по Сумській громаді. За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:

Реклама:

Привокзальна площа, 7 і 9

проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00)".

Деталі: Григоров закликав мешканців міста, які перебувають поблизу зазначених адрес, "негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце".

Сумиракетний ударросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія о п'ятій вечора планує ракетні удари по центру Сум – ОВА
Bloomberg: США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО
відеоЗеленський прибув в Анкару і оцінив делегацію росіян
Україна на переговорах у Туреччині готова говорити про 30-денне припинення вогню – ЗМІ
оновленоНа війні загинув актор і телеведучий Максим Неліпа
Росія затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині: Путіна там немає
Усі новини...
Суми
Ракетний удар в Сумах: кількість загиблих зросла до трьох
Росія вдарила ракетою по промоб’єкту в Сумах: 2 загиблих і 9 постраждалих
У Сумах оголосили дводенну жалобу
Останні новини
16:33
ФОТО"Броня нашої ідентичності": як українці у соцмережах вітають одне одного із Днем вишиванки
16:29
"Інтерпайп" Пінчука змінив гендиректора: ним став ексголова компанії Tenaris в США
16:24
До України з Німеччини екстрадували іноземця, якого підозрюють у шахрайстві на 4 млн грн
16:14
Росія о п'ятій вечора планує ракетні удари по центру Сум – ОВА
15:45
Іспанська Inditex вийшла з РФ, але магазини Zara працюють під новими вивісками — FT
15:43
Трамп заявив, що переговори щодо України не зрушать з місця без його зустрічі з Путіним
15:42
"Жадан і собаки" та "Курган і Агрегат" випустили спільну пісню про харків'ян
15:41
ФотоМільярд прочитань за місяць: якими були рекордні показники в історії "Української правди"
15:39
Джерело Reuters: Україна все ще вирішує, чи відправляти делегацію до росіян
15:32
Людина ексвласника "Гуліверу" блокує новий конкурс з пошуку управителя ТРЦ – АРМА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: