Росія о п'ятій вечора планує ракетні удари по центру Сум – ОВА
Четвер, 15 травня 2025, 16:14
Російські війська мають намір завдати кілька ракетних ударів по центру Сум близько п'ятої години вечора у четвер.
Джерело: очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у соцмережах
Пряма мова: "Щодо загрози ракетного удару по Сумській громаді. За оперативною інформацією від відповідних служб, ворог сьогодні планує завдати ракетних ударів по таких об’єктах:
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Привокзальна площа, 7 і 9
проспект Шевченка, 2 (орієнтовний час – 17:00)".
Деталі: Григоров закликав мешканців міста, які перебувають поблизу зазначених адрес, "негайно залишити територію та пройти в укриття або безпечне місце".