Россия в пять вечера планирует ракетные удары по центру Сум – ОВА
Четверг, 15 мая 2025, 16:14
Российские войска намерены нанести несколько ракетных ударов по центру Сум около пяти часов вечера в четверг.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в соцсетях
Прямая речь: "Об угрозе ракетного удара по Сумской общине. По оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по таким объектам:
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Привокзальная площадь, 7 и 9
проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время - 17:00)".
Детали: Григоров призвал жителей города, которые находятся вблизи указанных адресов, "немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место".