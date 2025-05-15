Россия в пять вечера планирует ракетные удары по центру Сум – ОВА

Российские войска намерены нанести несколько ракетных ударов по центру Сум около пяти часов вечера в четверг.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в соцсетях

Прямая речь: "Об угрозе ракетного удара по Сумской общине. По оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по таким объектам:

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Привокзальная площадь, 7 и 9

проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время - 17:00)".

Детали: Григоров призвал жителей города, которые находятся вблизи указанных адресов, "немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место".