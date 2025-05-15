Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия в пять вечера планирует ракетные удары по центру Сум – ОВА

Евгений КизиловЧетверг, 15 мая 2025, 16:14
Россия в пять вечера планирует ракетные удары по центру Сум – ОВА
фотоколлаж: Getty Images

Российские войска намерены нанести несколько ракетных ударов по центру Сум около пяти часов вечера в четверг.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в соцсетях

Прямая речь: "Об угрозе ракетного удара по Сумской общине. По оперативной информации от соответствующих служб, враг сегодня планирует нанести ракетные удары по таким объектам:

Реклама:

Привокзальная площадь, 7 и 9

проспект Шевченко, 2 (ориентировочное время - 17:00)".

Детали: Григоров призвал жителей города, которые находятся вблизи указанных адресов, "немедленно покинуть территорию и пройти в укрытие или безопасное место".

Сумыракетный ударроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия в пять вечера планирует ракетные удары по центру Сум – ОВА
Трамп заявил, что переговоры по Украине не сдвинутся с места без его встречи с Путиным
Bloomberg: США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО
видеоЗеленский прибыл в Анкару и оценил делегацию россиян
Украина на переговорах в Турции готова говорить о 30-дневном прекращении огня – СМИ
обновлено На войне погиб актер и телеведущий Максим Нелипа
Все новости...
Сумы
Ракетный удар в Сумах: количество погибших возросло до трех
Россия ударила ракетой по промобъекту в Сумах: 2 погибших и 9 пострадавших
В Сумах объявили двухдневный траур
Последние новости
17:04
Мединский в Стамбуле заявил о готовности к "компромиссам"
16:50
Капуста в Украине стоит почти втрое дороже, чем в прошлом году
16:33
"Броня нашей идентичности": как украинцы в соцсетях поздравляют друг друга с Днем вышиванки
16:29
"Интерпайп" Пинчука сменил гендиректора: им стал экс-глава компании Tenaris в США
16:24
В Украину из Германии экстрадировали иностранца, подозреваемого в мошенничестве на 4 млн грн
16:14
Россия в пять вечера планирует ракетные удары по центру Сум – ОВА
15:45
Испанская Inditex вышла из РФ, но магазины Zara работают под новыми вывесками - FT
15:43
Трамп заявил, что переговоры по Украине не сдвинутся с места без его встречи с Путиным
15:42
"Жадан и собаки" и "Курган и Агрегат" выпустили общую песню о харьковчанах
15:41
ФотоМиллиард прочтений за месяц: какими были рекордные показатели в истории "Украинской правды"
Все новости...
Реклама:
Реклама: