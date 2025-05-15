До України з Німеччини екстрадували іноземця, якого підозрюють у шахрайстві на 4 млн грн
До України з Німеччини екстрадували 34-річного громадянина Тунісу, якого підозрюють у шахрайстві на суму майже 4 мільйони гривень.
Джерело: Київська міська прокуратура
Деталі: Чоловік понад три роки переховувався від правосуддя, перебуваючи в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
У 2022 році, працюючи адміністратором на одному з фриланс-майданчиків, зловмисник зламував електронні кабінети користувачів і змінював платіжні реквізити. Гроші, які мали отримати виконавці завдань, натомість "пливли" на рахунок його дружини.
Дослівно: "Слідство встановило, що 34-річний громадянин Тунісу, працюючи адміністратором на одному з майданчиків для фрілансу, здійснював вхід в електронні кабінети користувачів та змінював реквізити рахунків, на які надходила оплата за виконану роботу на реквізити своєї дружини".
Деталі: Після викриття чоловік втік за кордон. Йому заочно оголосили підозру за статтями про несанкціонований доступ до інформаційних систем та шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України).
Наразі чоловіка затримали та передали Україні. Він перебуває під вартою. Запобіжний захід обрали у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 908 тисяч гривень.
Передісторія:
- 13 травня чеські правоохоронці у співпраці з СБУ припинили діяльність шахрайського угруповання на Закарпатті, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.