До України з Німеччини екстрадували іноземця, якого підозрюють у шахрайстві на 4 млн грн

До України з Німеччини екстрадували 34-річного громадянина Тунісу, якого підозрюють у шахрайстві на суму майже 4 мільйони гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Чоловік понад три роки переховувався від правосуддя, перебуваючи в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Реклама:

У 2022 році, працюючи адміністратором на одному з фриланс-майданчиків, зловмисник зламував електронні кабінети користувачів і змінював платіжні реквізити. Гроші, які мали отримати виконавці завдань, натомість "пливли" на рахунок його дружини.

Дослівно: "Слідство встановило, що 34-річний громадянин Тунісу, працюючи адміністратором на одному з майданчиків для фрілансу, здійснював вхід в електронні кабінети користувачів та змінював реквізити рахунків, на які надходила оплата за виконану роботу на реквізити своєї дружини".

Деталі: Після викриття чоловік втік за кордон. Йому заочно оголосили підозру за статтями про несанкціонований доступ до інформаційних систем та шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України).

РЕКЛАМА:

Наразі чоловіка затримали та передали Україні. Він перебуває під вартою. Запобіжний захід обрали у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 908 тисяч гривень.

Передісторія: