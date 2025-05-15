В Украину из Германии экстрадировали иностранца, подозреваемого в мошенничестве на 4 млн грн

В Украину из Германии экстрадировали 34-летнего гражданина Туниса, которого подозревают в мошенничестве на сумму почти 4 миллиона гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура

Подробности: Мужчина более трёх лет скрывался от правосудия, находясь в международном розыске по линии Интерпола.

Реклама:

В 2022 году, работая администратором на одной из фриланс-платформ, злоумышленник взламывал электронные кабинеты пользователей и менял платёжные реквизиты. Деньги, которые должны были получить исполнители заданий, вместо этого поступали на счёт его жены.

Дословно: "Следствие установило, что 34-летний гражданин Туниса, работая администратором на одной из платформ для фриланса, входил в электронные кабинеты пользователей и изменял реквизиты счетов, на которые поступала оплата за выполненную работу, на реквизиты своей жены".

Подробности: После разоблачения мужчина сбежал за границу. Ему заочно объявили подозрение по статьям о несанкционированном доступе к информационным системам и мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 УК Украины).

РЕКЛАМА:

В настоящее время мужчина задержан и передан Украине. Он находится под стражей. Мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч гривен.

Предыстория: