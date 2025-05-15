Україна направляє делегацію на переговори з РФ у Стамбулі – Зеленський

Делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим відправиться до Стамбула, щоб 15 травня провести мирні переговори із російською стороною.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції в Анкарі, пише "Європейська правда"

Деталі: Зеленський наголосив, що склад російської делегації у Стамбулі свідчить про "несерйозне ставлення" Москви до переговорів, оскільки там немає нікого, хто насправді ухвалює рішення в РФ.

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"Тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа, високого рівня делегації Туреччини і президента Ердогана – і все ж таки бажачи спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації, щодо припинення вогню – я вирішив відправити у Стамбул нашу делегацію", – наголосив глава держави.

Він уточнив, що на переговори з представниками Росії вирушить частина українських посадовців на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим; не буде, серед іншого, голови Служби безпеки і начальника Генштабу.

"Щодо адженди, мандат номер один у них буде припинення вогню. Вони полетять", – додав Зеленський.

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Президент заявив, що сумнівається в результатах переговорів, але висловив сподівання, що росіяни "продемонструють хоч щось".