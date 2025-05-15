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Украина направляет делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле – Зеленский

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 15 мая 2025, 17:04
Украина направляет делегацию на переговоры с РФ в Стамбуле – Зеленский
фото: Getty Images

Делегация во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым отправится в Стамбул, чтобы 15 мая провести мирные переговоры с российской стороной.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, пишет "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что состав российской делегации в Стамбуле свидетельствует о "несерьезном отношении" Москвы к переговорам, поскольку там нет никого, кто на самом деле принимает решения в РФ.

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"Тем не менее, несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогана – и все же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, по прекращению огня – я решил отправить в Стамбул нашу делегацию", – подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что на переговоры с представителями России отправится часть украинских чиновников во главе с министром обороны Рустемом Умеровым; не будет, среди прочего, главы Службы безопасности и начальника Генштаба.

"Что касается адженды, мандат номер один у них будет – прекращение огня. Они полетят", – добавил Зеленский.

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Президент заявил, что сомневается в результатах переговоров, но выразил надежду, что россияне "продемонстрируют хоть что-то".

Ранее Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Президент Украины отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

переговорымирТурцияРосcия
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