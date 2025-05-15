Зеленський про Путіна: Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину

Президент Володимир Зеленський вважає, що очільник Кремля Володимир Путін повинен продемонструвати своє лідерство і особисто зустрітися для перемовин із президентом України. За його словами, така поведінка свідчить про особисту неповагу не лише до України, а й до президентів США і Туреччини.

Джерело: президент Володимир Зеленський на пресконференції в Анкарі

Пряма мова: "Я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство і якщо він готовий до перемовин, то треба зустрічатися без будь-яких умов, тощо. Давайте зустрічатися.

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Ми зараз в Анкарі, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу і шукати людину...

Я вважаю, що зараз США і Туреччина відчувають неповагу Росії. Ні часу зустрічі, ні адженди зустрічі, ні високого рівня делегації – це неповага особиста. Я не говорю, що "рускі" не поважають нас, це і так зрозуміло, але у нас це дзеркально...

Неповага до Ердогана, неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей, держсекретаря Рубіо. Сторони війни хто? Росія і Україна. Держсекретар Рубіо – є, міністр закордонних справ Туреччини – є, міністр закордонних справ України – є, де відповідна людина з Російської Федерації? Це неповага не тільки до України, це неповага до всіх, передусім до Туреччини, тому що тут зустріч".

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Деталі: Зеленський також додав, що Україна очікує санкційних кроків від партнерів, якщо Росія не буде рухатися до закінчення війни.

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