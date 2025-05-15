Зеленский о Путине: Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека

Президент Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин должен продемонстрировать свое лидерство и лично встретиться для переговоров с президентом Украины. По его словам, такое поведение свидетельствует о личном неуважении не только к Украине, но и к президентам США и Турции.

Источник: президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре

Прямая речь: "Я считаю, что лидер Кремля должен продемонстрировать свое лидерство и если он готов к переговорам, то надо встречаться без каких-либо условий и тому подобное. Давайте встречаться.

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Мы сейчас в Анкаре, после этого отправляем группу в Стамбул. Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека...

Я считаю, что сейчас США и Турция чувствуют неуважение России. Ни времени встречи, ни адженды встречи, ни высокого уровня делегации - это неуважение личное. Я не говорю, что "русские" не уважают нас, это и так понятно, но у нас это зеркально...

Неуважение к Эрдогану, неуважение к Трампу. Трамп отправляет большую группу людей, госсекретаря Рубио. Стороны войны кто? Россия и Украина. Госсекретарь Рубио - есть, министр иностранных дел Турции - есть, министр иностранных дел Украины - есть, где соответствующий человек из Российской Федерации? Это неуважение не только к Украине, это неуважение ко всем, прежде всего к Турции, потому что здесь встреча".

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Детали: Зеленский также добавил, что Украина ожидает санкционных шагов от партнеров, если Россия не будет двигаться к окончанию войны.

Напомним: