Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посередниками у переговорах Україна-РФ будуть Туреччина і США – Зеленський

Ірина Кутєлєва, Євген КізіловЧетвер, 15 травня 2025, 18:53
Посередниками у переговорах Україна-РФ будуть Туреччина і США – Зеленський
фото: Getty Images

США і Туреччина будуть посередниками на мирних переговорах між Україною та Росією у Стамбулі.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Анкарі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Коли його спитали про можливе залучення третьої сторони до перемовин, Зеленський сказав, що це будуть "США і турецька сторона".

Реклама:

При цьому він не знає точного часу, коли можуть початись потенційні переговори між делегаціями України та РФ у турецькому Стамбулі.

"Я тому і говорю, що я вважаю, що є неповага до всіх сторін цих перемовин. Тому що часу зустрічі немає. Була пропозиція прямих перемовин сьогодні (15 травня – Ред.) у Туреччині. А далі тільки зміни", – сказав він.

При цьому президент додав, що частина української команди вже перебуває у Стамбулі, делегація перебуватиме там у четвер, а також "на всяк випадок завтра".

РЕКЛАМА:

Президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Владіміра Путіна. Але речник глави Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Владіміром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

ТуреччинаСШАРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна направляє делегацію на переговори з РФ у Стамбулі – Зеленський
Bloomberg: США запропонували відновити роботу Ради Росія-НАТО
Україна на переговорах у Туреччині готова говорити про 30-денне припинення вогню – ЗМІ
оновленоНа війні загинув актор і телеведучий Максим Неліпа
Росія затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині: Путіна там немає
ДТП з кортежем Ярославського: У Харкові суд виніс вирок у справі щодо приховування злочину
Усі новини...
Туреччина
Делегація РФ у Стамбулі заявила, що вона "компетентна" і хоче продовжити переговори 2022 року
Україна направляє делегацію на переговори з РФ у Стамбулі – Зеленський
Джерело Reuters: Україна все ще вирішує, чи відправляти делегацію до росіян
Останні новини
19:16
Nokia та Huawei займуться тестуванням 5G зв'язку у трьох містах України
19:13
Тропічні хвороби насуваються на Європу? Вчені кажуть, що гарячка денге може загрожувати регіону
19:09
фотоЗеленський розповів, про "хорошу та продуктивну" зустріч з Ердоганом
19:08
фотоУ Словенії розслідують зникнення статуї Меланії Трамп
19:07
Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, загинула жінка
19:04
Підвищення ціни на електроенергію до 4,32 грн: "Енергоатом" накопичує 49 мільярдів на рік
18:53
Посередниками у переговорах Україна-РФ будуть Туреччина і США – Зеленський
18:52
Нацбанк показав курс долара та євро на п'ятницю 16 травня
18:52
У Києві серед ночі чоловік запустив салют з вікна квартири: йому загрожує до 5 років обмеження волі
18:50
Трамп заявив про наближення ядерної угоди з Іраном – "не хочу йти силовим шляхом"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: