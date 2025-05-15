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Посредниками в переговорах Украина-РФ будут Турция и США – Зеленский

Ирина Кутелева, Евгений КизиловЧетверг, 15 мая 2025, 18:53
Посредниками в переговорах Украина-РФ будут Турция и США – Зеленский
фото: Getty Images

США и Турция будут посредниками на мирных переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, сообщает "Европейская правда"

Детали: Когда его спросили о возможном привлечении третьей стороны к переговорам, Зеленский сказал, что это будут "США и турецкая сторона".

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При этом он не знает точного времени, когда могут начаться потенциальные переговоры между делегациями Украины и РФ в турецком Стамбуле.

"Я потому и говорю, что я считаю, что есть неуважение ко всем сторонам этих переговоров. Потому что времени встречи нет. Было предложение прямых переговоров сегодня (15 мая – Ред.) в Турции. А дальше только изменения", – сказал он.

При этом президент добавил, что часть украинской команды уже находится в Стамбуле, делегация будет находиться там в четверг, а также "на всякий случай завтра".

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Президент Украины отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

ТурцияСШАРосcияУкраина
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