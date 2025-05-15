У Кремлі підтвердили: Путін не приїде на переговори з Україною до Туреччини

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на слова Пєскова

Дослівно: "Пєсков негативно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін буде присутній на переговорах у Туреччині".

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