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У Кремлі підтвердили: Путін не приїде на переговори з Україною до Туреччини

Анастасія ПроцЧетвер, 15 травня 2025, 12:13
У Кремлі підтвердили: Путін не приїде на переговори з Україною до Туреччини
Путін. Ілюстративне фото: Getty Images

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на слова Пєскова

Дослівно: "Пєсков негативно відповів на запитання, чи є шанс, що Путін буде присутній на переговорах у Туреччині".

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Що передувало: 

  • У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що нібито налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі 15 травня.
  • Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
  • Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну. У Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.
  • Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, але для цього є умова – повне припинення вогню країною-агресоркою.
  • Глава Кремля Володимир Путін пізно ввечері 14 травня затвердив склад делегації на переговори з Україною в Туреччині 15 травня. Самого Путіна в списку немає.
  • Українські чиновники заявили, що зустрінуться з російською командою лише для того, щоб обговорити, як реалізувати і контролювати безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване адміністрацією президента США Дональда Трампа.

ПутінРосіяпереговориТуреччина
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