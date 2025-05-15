Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, загинула жінка

Російські війська 15 травня атакували Нікопольський та Синельниківський райони на Дніпропетровщині, загинула жінка.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Надвечір агресор вдарив по Синельниківщині. Загинула жінка. Побиті приватні оселі. Деталі з'ясовуємо".

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Деталі: Протягом дня російська армія атакувала Нікопольщину. Била по району FPV-дронами та артилерією. Поцілила по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.

Є пошкодження на території промислового підприємства та двох будинків.