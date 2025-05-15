Армия РФ атаковала два района Днепропетровщины, погибла женщина
Четверг, 15 мая 2025, 19:07
Российские войска 15 мая атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, погибла женщина.
Источник: председатель ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "К вечеру агрессор ударил по Синельниковскому району. Погибла женщина. Избиты частные дома. Детали выясняем".
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Детали: В течение дня российская армия атаковала Никопольский район. Била по району FPV-дронами и артиллерией. Поцелила по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.
Есть повреждения на территории промышленного предприятия и двух домов.