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Армия РФ атаковала два района Днепропетровщины, погибла женщина

Татьяна ОлейникЧетверг, 15 мая 2025, 19:07
Армия РФ атаковала два района Днепропетровщины, погибла женщина
Фото - Днепропетровская ОВА

Российские войска 15 мая атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, погибла женщина.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "К вечеру агрессор ударил по Синельниковскому району. Погибла женщина. Избиты частные дома. Детали выясняем".

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Детали: В течение дня российская армия атаковала Никопольский район. Била по району FPV-дронами и артиллерией. Поцелила по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.

Есть повреждения на территории промышленного предприятия и двух домов.

Днепропетровская областьобстрел
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