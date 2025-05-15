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Путін звільнив головкома сухопутних військ

Євген КізіловЧетвер, 15 травня 2025, 20:22
Путін звільнив головкома сухопутних військ
фото: ZUMAPRESS.com

Правитель Кремля Владімір Путін зняв з посади головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерала Олега Салюкова.

Джерело: кремлівський пул "РИА Новостей", "Важные истории"

Дослівно пул: "Головкома сухопутних військ генерала армії Олега Салюкова звільнено із займаної посади і призначено заступником Шойгу в Радбезі РФ".

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Деталі: Хто обійме посаду головкому сухопутних військ, поки не повідомляють. Салюков перебував на цій посаді з 2014 року.

Салюков рідко з'являється в публічному інформаційному просторі. Здебільшого ЗМІ згадують його у зв'язку з участю у військових святах.

У 2023 році Російська служба "Бі-бі-сі" з'ясувала, що його сім'я заробляє на цих заходах. Його невістка Діна Салюкова володіє креативним агентством HQ Agency, яке займається організацією військових і патріотичних свят. Серед ключових клієнтів – Міноборони та мерія Москви.

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